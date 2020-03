Coronavirus : repas offerts, aide matérielle, dons... autour du personnel du CHU de Lille, la solidarité s'organise

En cette période #COVID19, hier @FlorentLadeyn a offert 50 paniers bio 🥦🍅au personnel des urgences

Tout cela a été possible grâce à une chaîne de solidarité producteur/acheteur

Merci !🙏 pic.twitter.com/h8JWw38js3 — CHU de Lille (@CHU_Lille) March 19, 2020

Élan de solidarité venant de nombreux groupes et entreprises

Dans cette période intense, hier soir, ce sont de nombreuses pizzas 🍕qui ont été offertes au @SamuNord

Merci 🙏👏 pic.twitter.com/DBoqDEkRIK — CHU de Lille (@CHU_Lille) March 18, 2020

Gilberto la bottega fred le merveilleux et croquet . Nos amis du vieux lille . Les urgences les maladies infectieuses les Rea et le Samu ..vous remercient sincèrement pour toutes ces attentions .. trop bon pour le ventre et le moral . Merci pic.twitter.com/3UjKwluSZC — Patrick Goldstein (@PatrickGoldste4) March 19, 2020

Ah le merveilleux à Lille . Merci à vous pour le Samu et les urgences du chu et les autres car nous allons partager ...une journée qui grâce à vous débute en cohésion avec le sourire ...encore !! pic.twitter.com/DfpgpflFQm — Patrick Goldstein (@PatrickGoldste4) March 17, 2020

#COVID2019france

Particuliers et entreprises, vous êtes nombreux à nous demander comment vous pouvez vous rendre utiles auprès de nos équipes. Nous vous en remercions sincèrement

Vous pouvez envoyer un mail à : covid.soutenir@chru-lille.fr

Plus d'infos➡️https://t.co/4tRMn4Njqf pic.twitter.com/dGLgOAW8zp — CHU de Lille (@CHU_Lille) March 19, 2020

Mercredi, le célèbre chef nordiste Florent Ladeyn est venu livrer "50 paniers bio" (poireaux, choux park choï, carottes pourpres, oignons, pommes de terre...) au personnel des urgences du CHU de Lille."L'idée première, ça a été d'aider un de mes biomaraîchers qui ne travaille qu'avec des restaurants, qui sort de l'hiver avec une trésorerie très basse... il faut qu'il puisse continuer à vendre des paniers", nous a expliqué Florent Ladeyn ce vendredi par téléphone. "Donc je lui en ai achetés. Après, je me suis dit aussi que ce serait cool de faire un truc pour remercier les soignants qui ont besoin de réconfort et qui ont peu de temps pour faire les courses".Avec ses associés, le chef a donc décidé de vendre des paniers bio à des clients devant deux ses deux restaurants (le BierBuik à Lille et l'Auberge du Vertmont à Boeschepe actuellement fermés) sur le même principe que les cafés ou les frites suspendus. "Les paniers sont vendus 11 euros au lieu de 10 euros. Un euro va pour les soignants et nous on met un euro aussi de notre poche", détaille-t-il. Ainsi Florent Ladeyn a pu à la fois rémunérer son biomaraîcher et financer la livraison des paniers bio aux urgentistes du CHU. Ces ventes ont lieu le samedi matin au BierBuik entre 9h30 et 12h30. "Je réfléchis aussi à leur cuisiner des plats à offrir", nous a-t-il confié.D'autres restaurants et commerces de bouche de Lille pensent aussi au personnel du CHU. Les jours précédents, des pizzas et de merveilleux ont également été offerts aux urgentistes, au personnel de réanimation et aux équipes du SAMU."Dans le contexte actuel, vous êtes nombreux à nous demander comment, en tant que particulier ou entreprise, vous pouvez vous rendre utile auprès de nos équipes, et nous vous en remercions très sincèrement", a communiqué jeudi le CHU de Lille.Si vous souhaitez témoigner votre soutien au personnel hospitalier (par des dons en équipements, produits ou services divers et variés), le CHU propose d'envoyer un mail à covid.soutenir@chru-lille.fr Vous pouvez également effectuer un don auprès du Fonds de dotation du CHU de Lille