Coronavirus : le Salon de la moto de Pecquencourt reporté à une date ultérieure

Le Salon de la moto de Pecquencourt (Nord) n'aura pas lieu le week-end des 28 et 29 mars, ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de l'événement.En raison de "la décision du gouvernement d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu'au avril inclus suite au COVID-19 (...) le salon initialement prévu le 28 et 29 mars ne pourra donc avoir lieu", est-il indiqué sur une publication Facebook Cela ne signifie pas pour l'heure d'une annulation, mais d'un report, précisent les organisateurs : "Pour le moment, il n'est pas question d'annulation à part pour le 28 et 29 mars".Le Salon de la moto de Pecquencourt était censé fêter ses 40 ans cette année. En 2019, l'événement avait rassemblé près de 30 000 personnes.