Corps découvert dans le coffre d'une voiture en feu à Wambrechies : où en est l'enquête

Wambrechies : un corps retrouvé dans une voiture calcinée



Règlement de compte

Aucun lien avec le meurtre d'Angélique Cette découverte macabre tôt dimanche matin à Wambrechies a été faite quelques heures à peine après celle du corps de la jeune Angélique, violée et tuée mercredi 25 avril dans la même commune. Son meurtrier présumé avait conduit les enquêteurs tard dans la soirée de samedi dans un bois de Quesnoy-sur-Deule, où gisait le corps de l'adolescente de 13 ans. La concomitance des lieux (Wambrechies) et du temps (nuit de samedi à dimanche), a conduit dans les heures qui ont suivi à quelques raccourcis hâtifs évoquant un possible lien entre les deux affaires. Il n'y en aucun, clarifie la police judiciaire.

Dimanche 30 avril, vers 7h30, un agriculteur a averti la police et les pompiers qu'uneétait en feu sur le bord d'un chemin reculé, en rase campagne de. Lors de leur intervention, les secours ont découvert undans le coffre du véhicule.Saisie de l'affaire, laa dépêché sur les lieux des techniciens de lapour relever tous les indices possibles sur place. Immédiatement, la piste criminelle a été privilégiée, d'autant plus que le cadavre avait lesL'du corps extrêmement dégradé n'a pas été probante, on ignore encore les causes de la mort.La PJ, qui enquête sous l'égide de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille (), n'a pas encore pu identifier la victime, qui semble être unDes recherchespermettront peut-être de mettre un nom sur ce cadavre, à condition que l'homme soit déjà inscrit au fichier des empreintes génétiques. Dans le cas contraire, ce sont des analyses plus poussées et plus longues, des empreintes dentaires notamment, qui permettront peut-être une identification. "On est tout au début de l'enquête, il faut d'abord identifier le corps. Il y a forcément un règlement de compte", explique une source proche du dossier.Si le mode opératoire dit du "" est courant dans la région marseillaise dans le cadre d'affaires de, il n'a pas forcément pour mobile une histoire de drogue. La dernière affaire de ce type dans la région avait pour origine un différend privé. Le 1er novembre 2016, un Tourquennois de 55 ans avait là aussi été découvert dans le coffre d'une voiture calcinée àPour autant, dans le cas présent de Wambrechies la piste de laest prioritaire à ce stade.Lan'a pas pu non plus grandement aider les enquêteurs, si ce n'est qu'ils savent que cette BMW Série 1 a étédébut avril àEn dehors de l'agriculteur qui a signalé la voiture en flammes, l'isolement de la scène de crime ne laisse apparaître aucun témoin, en tout cas pour l'instant.