Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy : la paire Benneteau-Mahut envoie la France en finale !

Réactions

Yannick Noah (capitaine de l'équipe de France) :

"Je suis tellement béni d'être le capitaine de cette équipe. Je pense que c'est le meilleur tennis qu'on ait joué ensemble. Cette aventure nous tient à coeur. On sait que cette année est une année particulière. On ne va pas en rajouter. Si ce n'est qu'on est tellement heureux d'être en finale cette année.

Défendre notre titre en finale quelle que soit l'équipe. On est un groupe. Jo (Tsonga) est venu. Je n'ai pas souvenir de joueurs venus soutenir les potes. Pierre-Hugues (Herbert) est venu (les deux joueurs étaient blessés et n'ont pu être retenus, ndlr). Voilà, on est un groupe. On vit des moments fantastiques. Des moments qu'on gardera pour toujours. Ce qui les gens disent souvent, notamment les étrangers c'est: +Vous avez un attachement avec la Coupe Davis, il y a un truc+. Alors c'est la Coupe Davis mais c'est aussi notre groupe. Notre groupe ça fait 3 ans qu'on l'a construit avec des moments supers. Et après sur le court ça se matérialise par une qualité de jeu incroyable. Aujourd'hui comme hier c'était des super matches. C'est la préparation et tout mais c'est aussi qu'il se passe quelque chose".

Julien Benneteau (joueur de double) :

"Je serai là pour la finale c'est sûr. Sur le banc. Maintenant est-ce que je serai sur le court, c'est une autre histoire. Au début de la semaine c'était bizarre de se retrouver de nouveau à Lille à l'hôtel (il avait été écarté au dernier moment lors de la finale la saison dernière, ndlr), quand on est arrivé dans la salle pour s'entraîner il y avait forcément des choses qui remontaient.

Après, il n'y a jamais jamais eu de sentiment de revanche ou de quoi que ce soit. On était juste là à se préparer pour jouer. Aujourd'hui ça s'est passé magnifiquement bien donc c'était un sentiment incroyable."