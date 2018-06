Coupe du Monde : après l'adrénaline, Pavard et Varane analysent les cartes

Equipe de France : De retour au camp de base après France-Australie I FFF 2018

Déterminé pour nos débuts en Coupe du Monde #J-1 #X18 @adidasfootball @adidasparis #HereToCreate 16.4 k mentions J'aime, 156 commentaires - Benjamin Pavard (@benpavard21) sur Instagram : "Déterminé pour nos débuts en Coupe du Monde #J-1 #X18 @adidasfootball @adidasparis..."

Vous connaissez lesMais si, ce jeu de cartes simple, mais oùen un rien de temps. Je pose une carte, tu poses une carte, et la plus forte l'emporte. Simple, basique. C'est peut-être à ça qu'ils jouent,. Dans l'avion et le bus qui les a conduits hier après-midi du stade auon les aperçoit abattre les cartes une par une.Tentent-ils deCelui des'annonce plutôt glorieux. Le jeune Nordiste a derrière lui un premier match maîtrisé. Ne reste plus qu'à transformer l'essai, jeudi, face au...



Après une soirée "off", hier soir, Benjie a rendez-vous avec ses camarades ce dimanche pour décortiquer ce premier match... et obtenir une quinte flush ?





Varane, roi de coeur



Raphaël Varane est fier de faire partie de cette équipe. D'avoir joué l'intégralité du match. D'avoir tenu les 90 minutes, concentré, empêchant sans doute quelques tentatives adverses. Notre roi de la belote a coupé bien des élancées australiennes.



#Fiersdetrebleus @equipedefrance 98.8k Likes, 141 Comments - Raphaël Varane (@raphaelvarane) on Instagram: " #Fiersdetrebleus @equipedefrance"



En attendant le prochain match, Raphaël prend soin de lui. "Il y a la mode de la barbe bien taillée, les coupes soignées, on met du gel... De façon générale, il n'y a aucun tabou à prendre soin de soi", a-t-il expliqué à nos confrères du magazine "Elle".





Une attention qui pourrait bien se transformer en atout face à des joueurs éblouis par sa peau de bébé. Allez, on vous charie mais on croit en vous pour nous emmener au-delà des 1000 bornes, vers l'infini, et la victoire !





Relire :



Jour 1



Jour 2



Jour 3



Jour 4



Jour 5



Jour 6