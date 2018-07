Coupe du Monde : Benjamin Pavard a sa chanson, bientôt l'hymne des Bleus ?

La Nouvelle Version du Chant "Jean Michel AULAS" des supporters de l'OM

A Lille, il y a fort, fort longtemps...

Commequi va peut-être nous accompagnerCe matin, en ouvrant les yeux et nos oreilles, nous avons découvert avec ravissement une nouvelle composition originale, en l'honneur..."Benjamin Pavard... Benjamin Pavard... Je crois pas que vous connaissez ?", chantent en choeur des supporters des Bleus sur cette vidéo. Nous,, et pour la frappe... Disons que le qualificatif est à l'appréciation de chacun.Une chansonnette qui n'est pas sans rappeler, président de l'OL, et qui avait envahi les playlists des footeux lors de la finale de la Ligue Europa.A part ça, eton a retrouvé une photo de 2016, où notre Nordiste préféréAlors qu'aujourd'hui, le défenseur latéral est passé de l'autre côté de l'écran...Ce mardi,. Sans doute est-il en train de se préparer physiquement et psychologiquement à la rencontre contre l'Uuguay, vendredi...