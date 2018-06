Coupe du monde : on se muscle en réécoutant le rap sur Pavard

MaisAprès la joie de la victoire face au Pérou,ou presque. De loin,ressemble un peu à ça :



Nos champions régionaux, Benjamin Pavard et Raphaël Varane, on les imagine en train de reprendre des forces, avant le prochain match, mardi, face au Danemark. Un peu de repos mérité et bien nécessaire, puisque les Bleus savent qu'ils devront ensuite passer l'étape des 8e....



Hier matin, Benjamin et Raphaël ont ainsi commencé par une petite séance de remise en forme. A vélo, tranquillement, sans faux mouvement qui pourrait les mettre sur la touche. Benjamin a ensuite subi un "test de force des membres inférieurs", avant de se muscler un peu le haut du corps, tandis que Raphaël jouait des haltères.



A vrai dire, on ne voit qu'eux, et on se demande si pendant que les garçons révisent et pratiquent, les autres ne sont pas en train de boire un petit mojito en salle tv. Mystère...



Equipe de France : La séance de récupération des Bleus I FFF 2018



Un petit mojito, car la température remonte : à partir de demain, il fera 28°C à Istra, ce qui est tout de même pas mal lorsqu'on est originaire du Nord Pas-de-Calais.





"Danse comme un Pavard"



Pour bien se muscler sans perdre la motivation, on a trouvé un autre remontant. Un rap, réalisé par nos confrères de So Foot, à la gloire de Benjamin Pavard. Alors on ne sait pas si le Ch'ti s'écoute en courant, mais en tout cas nous, on ne s'en lasse pas.





"Danse comme un Pavard", entame le rappeur. "J'commence à Lille, je fais du sale / Pavard ! / J'débarque à Stuttgart, je fais du sale / Pavard ! / J'arrive chez les Bleus, je fais du sale / Pavard !" Tant qu'à faire, on aimerait bien qu'il fasse du sale en finale...





