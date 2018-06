Coupe du Monde : Pavard explose les stats, Varane joue les vieux sages

Equipe de France : Le voyage des Bleus après la victoire contre le Pérou (1-0) I FFF 2°18

Vegedream - Tout casser (Feat. H Magnum) Audio

Finkelkraut - Mais taisez-vous

Petite stat sur @BenPavard28 Depuis son 1er match en U19, puis en Espoirs et en A, il compte 27 sélections sous le maillot bleu.

Et... il n’a jamais perdu !



U19 : 4 sél. / 4 victoires

Espoirs : 15 sél. / 12 victoires et 3 nuls

A : 8 sél./ 6 victoires et 2 nuls pic.twitter.com/ONkD2A9Ons — Yann Perrin (@yannper1) 21 juin 2018

Varane, ou la sagesse

Le Studio Bleu : Raphael Varane, le taulier de la défense

Ils aiment. D'abord monter dans, tous ensemble. Puis undans les mains. Êtreà l'hôtel, toujours On prend les mêmes et. Après leur, jeudi après-midi, Benjamin Pavard, Raphaël Varane et les autres sont rentrés au camp de base situé à. De leur retour, on ne sauraque ce qu'a déjà montré la Fédération à plusieurs reprises.A un détail, peut-être; nousde Benjamin, alors que les acouphènes peuvent définitivement gacher la vie d'un joueur prometteur. Oui, notre Ch'ti préféré évolue dans un vacarme sans fin. Le match déjà : environ(et on ne compte pas les pointes de vuvuzela à). Peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a été difficile de se maintenir dans la deuxième période.Ensuite, le bruit des camarades. Il est sympa Mbappé mais parfois(environ) et Benjamin n'arrive pas à se reposer dans l'avion (2'16 dans la vidéo ci-dessus). Quand ce ne sont pas les autres joueurs, qui écoutent en boucle("Je vais tout casser / Je vais tout casser / Je vais tout casser") ()...Enfin, arrivé à l'hôtel à, usé, lessivé, Benjamin a encore du sourire et remercier le personnel de l'hôtel qui les a accueillis à grand coup de Marseillaise, applaudissements et semblants de youyous (). Bonne nuit.Pourtant,pour le moment, Benjamin va bien. Il a même unà son actif : "Depuis son 1er match en U19, puis en Espoirs et en A, il compte 27 sélections sous le maillot bleu.", remarque Yann Perrin, responsable du service de presse de la FFF. Un joli trèfle à quatre feuilles.De son côté, Raphaël Varane a encore montré qu'il avait. Celui qu'on consulte en cas de doute. Pas une pythie mais un philosophe, élevé sur un rocher depuis lequel il observe le monde..."A chaque fois, avant le match, c'est important de parler. Ce sont", a expliqué Raphou à nos confrères de TF1. "Sur le terrain, on essaye de, parce qu'il y a beaucoup de tension, d'attentes, de pression par rapport à une Coupe du monde. C'est important de montrerà l'approche de ces évènements."A 25 ans, les rides sont encore loin, mais les chakras sont bien ouverts. "C'est vrai que les joueurs qui ont un peu de vécu, d'expérience, peuvent soitquand c'est un peu chaud, ou apporter un petit plus quand il y en a besoin et qu'on manque de dynamisme", a poursuivi Raphaël Varane.Alors là, on est vraiment, car Raphaël expliquait ça quelques instants avant le match contre le Pérou, soit quelques instants avant qu'il ait failli ouvrir le score, d'une tête quasi-cadrée...En tout cas, Raphaël Varane, et on la comprend. Certes, le match aurait pu être plus enlevé en seconde période. Mais après tout les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes, et c'est déjà ça de pris.Une victoirepar Didier Deschamps. "Il fallait un match d'hommes aujourd'hui. Et on a eu des hommes, donc tout va bien." Tout va bien. Tout va bien. Raphaël et Benjamin sont des hommes. A vrai dire