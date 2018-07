Coupe du Monde : Pavard “va ramener cette coupe“ et Varane souhaite ”bonne chance” aux Belges

Merci à tous ! Avant le gros match face à la Belgique, les Bleus ont voulu vous laisser un message pour vous remercier de votre soutien ! MERCI À TOUS ET ALLEZ LES BLEUS ! #FiersdetreBleus Publiée par Équipe de France de Football sur Lundi 9 juillet 2018

Tous tournés vers le même objectif. Prêt à tout donner #X18 @adidasfootball @adidasparis #HereToCreate 149.7 k mentions J'aime, 2,291 commentaires - Benjamin Pavard (@benpavard21) sur Instagram : "Tous tournés vers le même objectif. Prêt à tout donner #X18 @adidasfootball @adidasparis..."

Joueurs chambrent Pavard.Hazard fan de ngolo kante. Buffon psg. Mbappe. France belgique

La team des gens qui gueulent contre les présentateurs météo remarquera que la tête de Varane cache honteusement Valenciennes. pic.twitter.com/pszQcHma5T — Thomas Pitrel (@ThomasPitrel) July 10, 2018

Le DERBY que l'on attendait tous dans le nord ! FRANCE - BELGIQUE #CM2018 #FRABEL — Romain (@Romain_Dcrx) 6 juillet 2018

La carte du nord de la France

Un "derby"

Varane - Hazard

Tout ça en couverture de l'équipe

C'est Lille-Lens ce soir? pic.twitter.com/Q0swNohsoH — Mickael Foor (@mickaelfoor) 10 juillet 2018

La Demi en 2 mots ! La demi en 2 mots avec Raphaël Varane et Lucas Hernández ! #FiersdetreBleus Publiée par Équipe de France de Football sur Mardi 10 juillet 2018

va trembler, ce soir,Tremblez, voisins belges, car nos représentants bleusQu'est-ce qu'on va faire, ce soir et dimanche, Benjamin Pavard ? "" Et même - un peu - àSi la pression doit monter du côté de, l'ambiance estdu côté des joueurs. Notre Nordiste s'est ainsi allègrementsur Instagram, hier après-midi. Il faut dire que laprise une demi-douzaine de fois en photos, c'est tentant...", a commenté Kyliansous la photo. "T'es beau mon cousin !!!" ont répété Mendy et Dembele. Même Antoine Griezmann y est allé de son petit commentaire...En attendant, la force tranquille, akaà côté de l'ex-LOSC Eden Hazard. En fond, une; de quoi réjouir les supporters nordistes.Beau joueur, Varane a tout de même souhaité. Fair-play, en toutes circonstances...Davaï les Bleus !Jour 29Jour 28 :Jour 27