Coupe du Monde : Pavard et Varane arrivent en Россия !

Equipe de France : Le voyage des Bleus en Russie I FFF 2018

Photo de groupe avant le décollage ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/82sjn1IATo — Equipe de France (@equipedefrance) 10 juin 2018

Qui est chaud pour qu'on fasse une pétition pour avoir Pavard titulaire en équipe de France les gars ? — VDM (@Chatelain27) 10 juin 2018

Pour moi Pavard a sa place de titulaire à la place de Sidibe — FUFID (@Teovaandycke) 10 juin 2018

Prions pour que Pavard soit titulaire — (@romane_mechine) 10 juin 2018

Pas d'étincelle, pas de malice sans Raphaël

Raphael Varane’s hotel room in Russia. pic.twitter.com/td6pMdR5QZ — SB (@Realmadridplace) June 11, 2018

Ça balance plutôt pas mal, en. On imagine les beaux rêves qu'ont fait les deux Nordistes, dimanche soir, dans l'avion. Survol des plaines allemandes, des paysages polonais qui mènent tout droit jusqu'à cette Russie -en V.O. - fantasmée.Arrivés, heure française, nos Bleus ont foulé quelques instants le sol des Tsars avant de reprendre, à 60 kilomètres de là. Mais avant cela,dans l'avion. Garder un souvenir, une trace. Les voici tous joyeux et pleins d'entrain....même ceux du fond. Regardez, le regard concentré. A quoi pense-t-il ? A cette, contre les Etats-Unis ? A cet, derrière un Sidibé en petite forme ? Les chuchotements deviennent audibles; le Nordiste se verrait bienEt ses fans aussi.pour Pavard. Autant qu'à Istra, où le temps est clément : un beau ciel bleu et. "On verra le choix du coach, mais en tout cas,On verra au prochain match", a-t-il expliqué, serein, samedi soir.A part ça,. Sur la photo de famille, il trône au premier rang, leslevés vers le ciel. Lunettes de soleil sur le nez, il a même dégainé un petit selfie avec son collègue Grizou, dans le bus quittant Lyon. Le sourire est. Il a de quoi.La rentrée s'est faitepour ce titulaire (lui), passé par desintenses. Ça doit quand même faire quelque chose, de ne pas pouvoir jouer les premiers matchs amicaux des Bleus parce qu'on est trop occupé. A Madrid, sa réputation n'est plus à faire.Chez les Bleus, il va falloir. La Coupe du Monde, lui, il connaît. Il se souvient sans doute de ce dernier match, en quarts, face à. Il se souvient aussi sans doute de son forfait dernière minute avantCette fois-ci, c'est la bonne. Raphaëlet savourer jusqu'au dernier oeuf.En attendant, Raphaël Varane apour se requinquer et donner le meilleur de lui-même samedi, face à"спокойной ночи", Raphou !