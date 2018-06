Coupe du monde : Pavard et Varane bientôt rejoints par un troisième camarade nordiste ?

A moi - Le monde de nemo

Car dans le monde de Didier Deschamps, le jeu des chaises musicales peut à tout moment reprendre. La faute, entre autres, à une vilaine blessure au genou de Djibril Sidibé. Forfait, pas forfait ? Lundi, il n'était pas à l'entraînement de ses camarades, à Istra. Mardi, il s'est contenté de quelques foulées.



Nos confrères de L'Équipe évoquaient mardi soir un possible forfait pour l'intégralité de la compétition. Ce mercredi, Sidibé devrait participer à l'entraînement... organisé à huis-clos. Pas de quoi annuler toutes les inquiétudes.



Alors on pense à Benjie, qui attend patiemment son tour. Motus sur les réseaux, mais on imagine son espoir, son impatience. D'autant que depuis la France, ses soutiens croissent.







Evoquant Pavard et Hernandez, Bixente Lizarazu a affirmé "qu'ils pouvaient être titulaires". "Ils ont beaucoup de qualités l'un et l'autre. [...] Pavard, pour son jeune âge, je le trouve très serein, très propre. Et comme Mendy et Sidibé ont des problèmes physiques, je pense qu'ils ont leur chance."





Lizarazu donne son avis sur Pavard et Hernandez







Pendant ce temps, Raphaël Varane est tout sourire à l'entraînement. Il a partagé plein de photos où la blancheur de son sourire n'a d'égale que celle de ses baskets. L'air russe lui réussit pas mal.



J-3 FRANCE/AUSTRALIE #CDM2018



Mais dans la tête de Raphou, ça doit turbiner aussi. On vient en effet d'apprendre que le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Julen Lopetegui, a été démis de son poste, tandis que le Real Madrid a annoncé son arrivée au club pour remplacer Zinédine Zidane.



Ça en fait du changement, pour le club de notre Nordiste star. Qui en plus doit se demander si cette annonce brutale ne va pas affecter l'équipe d'Espagne... l'une des grandes concurrentes des Bleus.



Un troisième homme ?



Loin des loustics de Russie, il en reste un en France qui n'attend QUE ÇA. Oui, car si Djibril Sidibé déclarait forfait, non seulement Benjamin pourrait entrer directement sur le terrain samedi, mais en le déclarant au minimum 24h avant la rencontre, Didier Deschamps pourrait faire appel à un suppléant. Par exemple, quelqu'un du Nord, doué, qui a du temps, de l'expérience... Vous voyez où on veut en venir ?





À toi, Debuchy ?





