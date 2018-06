Coupe du Monde : Pavard et Varane comptent les heures avant le coup d'envoi

Equipe de France : Le huis clos des Bleus à Istra I FFF 2018

Benjamin Anyways

#FiersdetreBleus @equipedefrance 14.2 k mentions J'aime, 139 commentaires - Benjamin Pavard (@benpavard21) sur Instagram : " #FiersdetreBleus @equipedefrance"

brandissez les coqs et souquez les artimuzes , carest venu ! Ce jeudi, la, en Russie. La pression doit monter, du côté d'Istra, où les Bleussamedi...En attendant, nos deux Nordistes préférésD'abord Raphaël Varane.On observe consciencieusement tes différents profils, sur les réseaux sociaux, et rien.au petit déj', où l'on t'imagine, comme dans une pub, trinquer avec Griezmann au jus d'orange frais.dans lequel tu relaierais peut-être la vidéo de ton entraînement, organisé hier à huis-clos. Ça avait l'airpourtant...pour expliquer ce silence. La première, et on la conçoit parfaitement, c'est quede samedi. Foot, foot, foot, et rien d'autre. La seconde, qui nous a été suggérée par nos confrères de Nord Littoral, c'est que tu préfères passer ton temps libre à, l'osthéopathe des Bleus."Raphaël connaît bien la Côte d’Opale, il s’est marié au Touquet", a raconté Jean-Yves . "Lors des séances de soins,Ça nous permet de nous vider la tête, de penser à autre chose. Forcément,un peu plus." On vous imagineà la fin de la séance et notre coeur un brin régionalo-chauvin sourit."Aujourd'hui encore,", as-tu dit à Eurosport . On ne peut pas te laisser dire ça., vraiment. Parce qu'on se noit dans le nombre ahurissant de tweetsParce que même l'Équipe te place dans "le onze probable contre l'Australie". "LaLe défenseur de Stuttgart reste sur deux prestations accomplies face à l'Italie puis lors de son entrée contre les États-Unis. A tel point que", avancent nos confrères.Alors tu vois, tu asPas la peine de prendre cet, dans une ambiance à la Xavier Dolan...Elle est belle cette photo. Mais pour la prochaine,. Tu seras alors sur la pelouse, Didier, tu porteras haut tes couleurs. Et au lieu de pointer le doigt vers ta poitrine, tu nous feras ta petite danse de la victoire ?