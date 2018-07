Coupe du Monde : Pavard et Varane sur la route de Saint-Pétersbourg

Equipe de France : Les Bleus à Saint-Pétersbourg I FFF 2018

Énorme ambiance équipe de France apres la qualification vs Uruguay. Chante danse mbappe rami pavard





Varane prépare le tableau

J-1 Direction St Petersbourg #CDM2018 #FranceBelgique

, les Bleus, et s'attendent sans doute à se prendreà un peu plus de 24 heures de la rencontre décisive. Ce lundi matin, Pavard, Varane, et le reste de l'équipe, puis l'avion, pour se rendre àoù ils joueront leur demi-finale.Pour se préparer aux mieux à, pas de fricandelle sauce Tuche, ni de chocolat de Bruges, mais undont semble raffoler Benjamin Pavard, qui en redemande :En parlant de Pavard, on avait bien remarqué qu'il préférait laplutôt queMais cela ne semble pas déranger Adil Rami quiquestion caméra cachée et s'est encore amusé à piéger le joueur deToujours plus discret que son compatriote,avec Pogba, tout sourire, avant d'arriver à l'hôtel de Saint-Pétersbourg une fois.Bien loin du Plat pays et plus près de la Taïga inconnue, sa tache sera des plus importantescomme Eden Hazard et Romelu Lukaku. Ne reste plus qu'à espérer que Varane, et les autres, sachent leur faire