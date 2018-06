Coupe du monde en Russie : Pavard prend la pose, Varane soutenu par Zidane

Equipe de France : Dans les coulisses du shooting à Istra I FFF 2018

#beINBLEUS

Pavard doit-il débuter face à l'Australie ? — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 juin 2018

Bien arrivé en Russie Hâte de commencer cette compétition #Fiersdetrebleu 15.4 k mentions J'aime, 118 commentaires - Benjamin Pavard (@benpavard21) sur Instagram : "Bien arrivé en Russie Hâte de commencer cette compétition #Fiersdetrebleu "

Equipe de France : Rencontre avec... Benjamin Pavard I FFF 2018

Le maître soutient son poulain

Zidane : "Varane est déjà un taulier"

, devant le panneau rouge. On ne plaisante pas avec les photos, en. L'histoire ne dit pas si le photographe utilisait un Zénit, pour ce premierorganisé dans leur camp de base, à Istra.En tout cas,, et écoute religieusement le professionnel de l'image lui donner quelques conseils...Lui a-t-il conseillé de, ou de lever le menton, pour montrer sa détermination ? Ou lui a-t-il suggéré d'esquisser, pour remercier ses soutiens ? Car depuis le match face aux Etats-Unis,au Ch'ti miraculeux ne faiblit pas. Même que dans un sondage réalisé par Bein sports, ce n'est pas la moitié, ce n'est les trois quarts, maisdes sondés qui veulent voir BenjieAlors, y sera ? Y sera pas ? L'unique moyen de le savoir serait dede Didier Deschamps. Toute l'équipe y est, a expliqué le sélectionneur hier, en conférence de presse... En attendant de savoir si le Nordiste pourradès samedi, Benjamin s'est confiéparmi les 23. "que je connaissais. Il y avait la télé, j'étais avec mes proches. J'ai eu un peu peur quand il a dit Benjamin, c'était Benjamin Mendy et après c'était Benjamin Pavard", se souvient le Nordiste. "Après je n'ai plus regardé la liste. Pour moi.""L'année dernière, en juillet on s'étaitet j'avais dit que j'allais bosser, que j'allais faire une grande saison, et que j'allais tout faire pour être dans les 30 pour la Coupe du monde. Là c'est encore mieux,Côté Varane, uns'est envolé de Saint-Denis pour aterrir doucement auLui, le maître, c'est. En promenade en région parisienne pour inaugurer un nouveau stade, l'idole nationale a été interrogée sur l'idole régionale.Et de sa main Zidane aadressées à son poulain. "Quand il y a une prestation mitigée, ça y est, il est mauvais.", a-t-il répondu en bloc. ". Même si face à ses prestations en équipe de France on a envie de dire que ce n'est pas comme au Real, non, il ne faut pas comparer. Là, il y a une occasion, la Coupe du monde, etBim ! Avec ça Raphaël, peut bien traverser laqui s'annonce à Istra, vers 18h. Les éclairs, qu'importent. Samedi, le ciel lui sourira ?Retrouvez le 1er jour des Bleus :