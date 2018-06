Coupe du monde : Varane capitaine, Pavard remplaçant

FIFA 18_ but varane vs Allemagne

Pavard au banc

Bonus Ribery

Les vacances de Ribery et sa femme. Sport pisicine soleil

avant la rencontre avec le, sans pression, puisque les Bleus puisqu'ils sontpour les huitièmes, mais enfin, un peu, quand même, parce que ce serait pas mal de finir premiers du groupe. Ce matin, en se levant, l'un de nos deux Nordistes préférés. Oui. Il le sent bien ce match.Ce sera surtout pour lui l'occasion de montrerÔ Capitaine, Mon Capitaine ! En lRaphaël a confirmé ce lundi matin en conférence de presse qu'il seraitGrand sourire.Sans doute, oui, car sinon que viendrait-il faire à côté de Didier Deschamps pour cetted'avant-match ? "C'estC'est lui qui décide qui vient", a répondu Raphou. "C'est un signe de sa part,Si c'est le cas, ce seraque les fois précédentes où j'ai eu la chance d'avoir le brassard."En plus, on ignore, mais on croise les doigts très fort pour que... en finale, par exemple ?En revanche, la composition probabledu terrain. En effet, notre deuxième Nordiste préféré devrait passer le match sur le banc des remplaçants, tandis queprendra sa place.On pense très fortqui doivent êtreen Russie. On imagine leur émotion, de le voir là, au sommet. Peut-être profiteront-ils de leur visite pour lui glisser quelques spoilers sur les prochains épisodes de Plus Belle La Vie (on imagine qu'ils regardent les épisodes en avance sur les chaînes belges). Il parait qu'il adore la série... Pavard,On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle,Pendant ce temps, en France...Relire :Jour 1Jour 2Jour 3Jour 4Jour 5Jour 6Jour 7Jour 8Jour 9Jour 10Jour 11Jour 12Jour 13Jour 14