Coupe du Monde : Varane et la “morsure du serpent”, Pavard qui prend la pose

Équipe de France de Football L'interview super technique de Raphaël Varane et Nabil Fekir ! #FiersdetreBleus

Une explosion de couleurs, des GIFS par dizaines, un cadre à se faire détester des épileptiques. Pas de doute, nous voilà dans la partie obscure de Snapchat. Ou d'une vidéo à la Snapchat, publiée sur la page Facebook de l'Équipe de France de Football Un " interview super technique " qui met en scène notre Nordiste(et le Lyonnais Nabil Fekir), publiée ce jeudi après-midi à deux jours du choc des huitièmes de finale contre l'Argentine.On y apprend que le Lillois fait ses appels de passe en "en mode scred" (discret), que ses coéquipiers sont en folie quand il marque et que, question célébration de but, sa préférence ne va pas vraiment à la "", représentée par une danse lascive des hanches.La vidéo officielle des Bleus se termine sur un match d'"Emoshifoumi",. Un mélange entre le pierre-feuille-ciseau et une machine à sous, avec des emojis.Notre autre Nordiste, Benjamin Pavard, s'est fait plus discret mais n'en a pas moins publié, sur son compte Instagram hier soir, une photo qui a de quoi laisser songeur On l'y voit en pleine course à l'entraînement, sourcils froncés et la bouche légèrement entrouverte avec la stature d'un athlète grec, la peau dorée par le soleil ou par un filtre Instagram.Dommage qu'il ne se soit pas (encore) prêté au jeu de "l'interview super technique" : dans la série des célébrations de but que les joueurs ne feraient jamais, il y avait pourtant la ""...