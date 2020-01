Coupe de France : 6 clubs des Hauts-de-France en lice pour les 32e de finale ce week-end

► Le Portel - Strasbourg (samedi, 15h)

Coupe de France : les amateurs du Portel prêts à défier Strasbourg

Reportage de Myriam Schelcher et Flavien Bellouti.



► Red Star - Chambly (samedi, 18h)

► Rennes - Amiens (samedi, 18h)

► Raon-l'Etape - LOSC (dimanche, 14h15)

LOSC : Christophe Galtier se souvient avoir déjà affronté Raon-l'Etape en Coupe de France

Images de Mustapha Nezzari.

► Valenciennes - Dijon (dimanche, 17h15)

► Grande-Synthe - Nancy (dimanche, 17h15)

Six clubs des Hauts-de-France sont encore en lice pour ces 32de finale de la Coupe de France. Si Valenciennes, Chambly et les amateurs de Grande-Synthe et du Portel ont dû valider leur billet sur le terrain début décembre, lors du tout précédent, le LOSC et l'Amiens SC font leur entrée en compétition, comme toutes les équipes de Ligue 1.Voici le programme des clubs régionaux.Vainqueur du petit club de Senlis au 8tour, le Stade Portelois fait figure, avec Grande-Synthe, de "petit poucet" régional. Cette équipe amateure qui évolue en National 3 (5division) a tiré cette fois un gros morceau : Strasbourg, club de Ligue 1 et vainqueur de la dernière Coupe de la Ligue. Le Portel ne recevra pas les Alsaciens sur son terrain habituel, mais au Stade de l'Epopée à Calais. Coup d'envoi samedi, à 15 heures (diffusion TV en direct dans le multiplexe d'Eurosport 2).Demi-finaliste de l'épreuve en 2018, Chambly réussit de nouveau un beau parcours cette saison. Le club de l'Oise, promu l'an dernier en Ligue 2, se déplace samedi en région parisienne pour affronter le Red Star, 3de National (3division). Coup d'envoi à 18h, au Stade Bauer de Saint-Ouen (diffusion TV en direct dans le multiplexe d'Eurosport 2).Finaliste en 2001 et demi-finaliste en 2008, l'Amiens SC affronte, pour son entrée en compétition, un autre pensionnaire de Ligue, le Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France l'an dernier. Ce sont les Bretons qui reçoivent ce samedi au Roazhon Park. Coup d'envoi à 18h (diffusion TV en direct dans le multiplexe d'Eurosport 2).Pour son entrée en compétition, le LOSC, sextuple vainqueur de la Coupe de France (1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011), se déplace dimanche dans les Vosges, pour affronter Raon-l'Etape, équipe amateure de National 3 (5division). Sur le papier, les Dogues partiront très nettement favoris, mais méfiance... En 2013, les Vosgiens étaient parvenus à se hisser jusqu'en 8de finale. Et en 2016, ils avaient sérieusement accroché Saint-Etienne, entraîné alors par Christophe Galtier, l'actuel coach lillois, les Verts ne s'imposant qu'aux tirs-aux-buts. Coup d'envoi à 14h15. Ce match sera diffusé en direct sur le site de France 3 Hauts-de-France et sur les antennes de France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie.Vainqueur des amateurs de Tourcoing au tour précédent, le VAFC (Ligue 2) reçoit cette fois un club de l'élite, Dijon, actuel 16de Ligue 1. Le match s'annonce plutôt ouvert. Coup d'envoi dimanche, à 17h15, au Stade du Hainaut (diffusion TV en direct dans le multiplexe d'Eurosport 2).Vainqueur de Saint-Quentin au tour précédent, l'Olympique Grande-Synthe (National 3, 5division) est l'autre "petit poucet" régional de la compétition. Dimanche, les Nordistes recevront Nancy, actuel 10de Ligue 2, au Stade Marcel-Tribut de Dunkerque. Coup d'envoi à 17h15. Ce match ne sera pas diffusé en direct à la télévision, mais sur le site internet d'Eurosport (Eurosport Player) qui proposera plusieurs rencontres en multiplexe.