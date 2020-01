VIDEOS. Coupe de France : le LOSC se qualifie contre Raon-l'Etape, revoyez tous les buts

Raon-LOSC : le premier but lillois

Raon-LOSC : le deuxième but lillois

Raon-LOSC : le troisième but lillois

Raon-LOSC : le premier but raonnais

Raon-LOSC : le deuxième but raonnais

Pour son premier match de l'année 2020, le LOSC s'est imposé 2-3 contre Raon-l'Etape, club vosgien qui évolue quatre divisions en-dessous des Dogues, en National 3. Les Dogues ont longtemps dominé leurs adversaires avant de se faire quelques frayeurs dans le dernier quart d'heure de jeu, lorsque les amateurs sont revenus au score.Dans le cadre champêtre du Stade Paul-Gasser, les Lillois avaient ouvert la marque à la 14minute sur un débordement côté gauche de l'attaquant brésilien Luiz Araujo, bien lancé par Jonathan Bamba.Derrière, les joueurs de Raon-l'Etape se sont montrés très accrocheurs, se créant même quelques situations dangereuses, mais la défense lilloise a su garder la maîtrise.Les Dogues ont dû attendre le début de la seconde période pour doubler la mise. Sur un coup franc tiré par Xeka à la 46minute, le capitaine lillois José Fonte trompait de la tête le gardien raonnais Patricio Sancho. 0-2 pour le LOSC.A la 62minute, Loïc Rémy, décalé par Luiz Araujo, enfonçait le clou pour les Nordistes en inscrivant un troisième but.Mais loin d'être sonnés, les joueurs de Raon-l'Etape ont continué à jouer et à pousser, réduisant le score à la 75minute, sur une tête de Kevin Duminy sur un centre d'Omar Hassidou.Portés par leur public, les Vosgiens poursuivaient leus efforts dans le dernier quart d'heure, poussant la défense lilloise à la faute. José Fonte accrochait le Raonnais Imad Merbah dans la surface et l'arbitre sifflait pénalty. Le tireur, Omar Hassidou, ne tremblait pas et ramenait le score à 2-3 à la 82minute.Mais visiblement épuisés, les amateurs ne sont pas parvenus à égaliser. Les Dogues se sont fait peur mais décrochent leur billet pour les 16de finale de la Coupe de France. "Ça a été bien pendant les 75 premières minutes, on pensait que le match était fini. Puis nos adversaires ont tout donné. Nous avons manqué de vigilance", a reconnu l'entraîneur lillois Christophe Galtier. "Nous avons un match important mercredi face à Amiens. Nous ne devrons pas reproduire les mêmes erreurs. J'espère que l'aventure continuera le plus longtemps possible dans les deux coupes."Le LOSC est pour le moment le seul club des Hauts-de-France qualifié pour la suite de la compétition, Le Portel, Amiens et Chambly ayant tous été éliminés.Grande-Synthe (N3) joue encore ce dimanche, en fin d'après-midi, contre Nancy (L2) et Valenciennes (L2) reçoit Dijon (L1).