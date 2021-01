Coupe de France : retrouvez ici le tirage au sort du 8e tour et des 32e de finale dans les Hauts-de-France

Le sort des clubs des Hauts-de-France de Ligue 2 et Ligue 1 est tombé. Retrouvez ci-dessous les affiches qui se joueront dans les Hauts-de-France les 19 et 20 janvier 2021.

Le tirage au sort menée par les mains expertes de Cléopatre Darleux, gardienne incontournable de l’équipe de France de Handball, a offert l’avantage du terrain aux clubs nordistes. Si les derbys régionaux étaient à prévoir, puisque la Fédération Française de Football (FFF) a décidé de regrouper les clubs par zones géographiques pour éviter les grands déplacements, rien ne prévoyaient que les Nordistes accueilleraient les Picards pour le compte du 8e tour de la Coupe de France qui se jouera les 19 et 20 janvier.

Valenciennes (L2) reçoit Chambly (L2)

Dunkerque (L2) accueillera Amiens (L2)

Le tirage au sort des 32e de finale (9 et 10 février prochain) a également été effectué :

Dunkerque (L2) ou Amiens recevra Metz (L1)

Reims (L1) recevra Valenciennes ou Chambly (L2)

Dijon (L1) recevra Lille (L1)

Les 10 matchs du 8e tour de la Coupe de France pour les clubs de Ligue 2 ! 👇 RDV les 19 et 20 janvier #CoupeDeFrance #CDF pic.twitter.com/STJrkwJ6jB — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

La compétition amateur suspendue pour le moment

La FFF est suspendue à la décision du gouvernement d'autoriser ou non la reprise des compétitions. A ce stade de la compétition, la voie des clubs amateurs a pris du retard et concerne encore plus de 250 équipes. "Si le gouvernement n'autorise pas la reprise des compétitions amateures, il est possible que la Coupe de France se déroule tout simplement sans eux. Avec un passage directement des 32e de finale aux 8e de finale", précise-t-elle sur son site internet.