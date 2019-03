Coupe de la Ligue : panne de métro avant la finale, les supporters terminent le trajet à pied

Grosse ambiance pour la finale de la coupe de la ligue à #Lille #stademauroy (avec @ilevia_metro) pic.twitter.com/yTRty6383w — Brendan Troadec (@brendantr) 30 mars 2019

Honte à @ilevia_metro et au service de sécurité lillois, à Lille Flandres tous les couloirs sont blindés de fumigènes, alors qu’il y’a des enfants et des personnes âgées pic.twitter.com/9fiHmVOqLQ — S O M E W H E R E I N L.Λ ✈ (@Erax04) 30 mars 2019

Samedi soir, vers 20h, le trafic métro a été interrompu sur l’ensemble de la ligne 1 du métro lillois. Une dizaine de rames ont été immobilisées et les stations « Villeneuve d’Ascq-Hôtel de ville » et « Mairie d’Hellemmes » ont dû être évacuées par les Sapeurs-pompiers.Si une panne de métro n’est jamais bienvenue, elle l’est encore moins un soir deau stade Pierre Mauroy. Mais il en fallait plus pour entamer la bonne humeur des supporters strasbourgeois et de Guingamp, venus en nombre dans la capitale des Flandres.étaient de sortie dans l’attente d’un retour à la normal du trafic métro. Un esprit qui n'était pas au goût de tous les utilisateurs. "Honte à @ilevia_metro et au service de sécurité lillois, à Lille Flandres tous les couloirs sont blindés de fumigènes, alors qu’il y’a des enfants et des personnes âgées", peut-on lire sur Twitter.Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour évacuer les passagers des rames immobilisées et aider les supporters à rallier le stade avant le début du match.