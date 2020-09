Covid-19 : ce samedi soir, les bars et restaurants de Lille doivent fermer à minuit

#Covid_19 le taux d'incidence augmente sur le #Nord (46,5) et sur la @MEL_Lille (65) pour faire face à la situation, le préfet impose la fermeture des bars et restaurants à minuit le samedi 5 septembre sur la ville de #Lille + d'infos : https://t.co/T5Lk0fMEIn pic.twitter.com/r1CZnqJ9SW — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 4, 2020

"Irrégularités" constatées dans le quartier de Masséna-Solférino

Ce samedi soir, à Lille, il faudra impérativement avoir terminé son assiette ou son verre avant les douze coups de minuit.Sont concernés par cette décision préfectorale, "les restaurants, débits de boissons et établissements assimilés", les "établissements de type snack et salons de thé", "les établissements de vente sur place ou à emporter d’alcool ou d’aliments à consommer immédiatement" et "les commerces d’alimentation générale". Ils ne pourront pas rouvrir avant dimanche, 6 heures du matin."Depuis plusieurs semaines, la circulation de la Covid-19 s’intensifie dans le département du Nord", justifie la préfecture du Nord. "Les « taux d’incidence » et de « positivité » ne cessent de croître. Cette évolution défavorable de la situation sanitaire, le taux d’incidence du département ayant brusquement grimpé à 46,5 soit 10 points d’augmentation en une semaine, est particulièrement importante dans la Métropole Européenne de Lille où le brassage de populations et les rassemblements sont propices à une diffusion rapide du virus. Sur la MEL, le taux d’incidence a, en effet, passé la barre des 65 pour 100 000 habitants".Le préfet, Michel Lalande, dit s’être rendu jeudi avec les forces de l’ordre, dans le quartier festif de Masséna-Solférino. "Si le port du masque est majoritairement respecté, plusieurs irrégularités ont été constatées au regard notamment du respect de la capacité d’accueil des établissements et du respect des règles de distanciation", a-t-il observé.Pour justifier la fermeture précoce des bars et des restaurants ce samedi soir, Michel Lalande évoque "l’urgence et de la nécessité de limiter tout comportement de nature à augmenter ou favoriser le risque de contagion, en particulier, en cette période de rentrée étudiante". "Ces constats préoccupants d'attroupements de consommateurs pourraient imposer, dans les jours à venir, de nouvelles mesures de précaution", prévient-il. "Il nous faut donc concilier, partout, le maintien de la vie économique et sociale à l’impératif de vigilance pour éviter collectivement le reconfinement".