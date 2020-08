Covid-19 : le département du Nord va distribuer un masque en tissu à 140 000 collégiens

#Rentrée2020



Le port du masque devient obligatoire pour tous dans les collèges. Le Département du Nord se mobilise pour que chacun des 140 000 collégiens en soit pourvu. 😷



Retrouvez les dispositifs mis en place. 👉https://t.co/e6u0wZoMFL pic.twitter.com/BmNZPW64jD — Nord mon Département (@departement59) August 28, 2020

Le département du Nord a annoncé ce vendredi la distribution de masques en tissu pour tous les collégiens du départements, ce qui représente 140 000 élèves."Le Département du Nord a décidé d’accompagner les familles des collégiens dans leurs efforts pour doter leurs enfants de masques de protection contre la Covid-19", est-il indiqué dans un communiqué.Cette décision survient alors que le port du masque devient obligatoire dans les collèges et lycées – pour les élèves âgés de plus de 11 ans – à partir de la rentrée. Le ministre de l'Éducation avait toutefois averti que les masques ne seraient pas pris en charge par l'État, suscitant l'indignation de plusieurs parents d'élèves.Cette distribution de masque se fera à compter du 31 août dans chaque établissement, public ou privé, du département. L'Oise et la Somme ont déjà pris des mesures similaire