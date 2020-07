Covid-19 : le Nord est placé en vigilance face à l’augmentation des cas de contamination

[#Coronavirus] Le point épidémiologique hebdomadaire #COVID19 du 23 juillet est en ligne.

Des augmentations de cas sont rapportées dans 9 des 13 régions de France métropolitaines et concernent toutes les tranches d’âge.

Plus d’informations 👉 https://t.co/UZbB6tgpMS pic.twitter.com/e9BeHkFu8a — SantépubliqueFrance (@santeprevention) July 24, 2020

Un chiffre à relativiser

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus : on vous explique pourquoi le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés est en hausse dans le Nord

Alors que six communes belges frontalières ont dépassé le seuil d'alerte de 20 contaminations pour 100 000 habitants , le taux d’incidence du département du Nord a franchi ce lundi 20 juillet le cap de 10, atteignant 10,7, contre 6,8 au niveau national. L’agence Santé publique France a ainsi placé le département en "vigilance". Celui du Pas-de-Calais est loin derrière avec 4,4 cas dépistés pour 100 000 habitants.Si le taux d'incidence est au plus haut depuis un mois dans le Nord, Santé Publique France tient toutefois à relativiser cette augmentation. "Le taux d'incidence n'est lisible qu'avec d’autres indicateurs. Ici, le taux de dépistage a augmenté entre mi-juin et mi-juillet dans le Nord, passant de 374 dépistages pour 100 000 habitants à 605 la semaine dernière. Il est donc logique que le nombre de cas détectés augmente. La variable qui peut tout changer est le taux de positivité. Dans ce cas précis, il est passé de 1.6 à 1.7 en un mois, il reste stable" , indiquait l’agence sanitaire à France 3 cette semaine Contactée, l'ARS ne compte pas appliquer de mesures sanitaires supplémentaires à ce stade dans le département du Nord. Depuis le début de l’épidémie, le nombre de personnes hospitalisées baisse constamment dans le département, passant de 984 le 14 avril dernier à 195 ce jeudi.Plus inquiétant que le seuil de “vigilance”, le "seuil d'alerte" ne sera enclenché que si le nombre de contaminations dépasse les 50 pour 100 000 habitants comme c'est le cas en Mayenne, où le taux d’incidence poursuit son augmentation. Il atteint dorénavant 72,4 cas pour 100 000 habitants.Depuis le début de l’épidémie, le coronavirus a fait 1 898 décès dans les Hauts-de-France.