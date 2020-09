Covid-19 : la fête des Berlouffes annulée à Wattrelos

C’est rageant, car ce classement en rouge du Département du Nord n’est pas en rapport avec la situation sanitaire de notre ville. Dominique Baert, maire DVG de Wattrelos

Après l'annulation de la Braderie de Lille, les chineurs seront aussi privés cette année de la fête des Berlouffes, l'un des plus importants vide-greniers de France.Elle devait avoir lieu dans une semaine, 13 septembre prochain, à Wattrelos. Mais la ville a dû annoncer ce dimanche son annulation."Nos Berlouffes wattrelosiennes ne pourront malheureusement pas avoir lieu. Et c'est bien triste !", indique le maire (DVG) Dominique Baert, sur sa page Facebook "Sur proposition de la Cellule Interministérielle de Crise, un Décret du Premier Ministre, publié ce dimanche 6 septembre matin, vient en effet de décider de classer en «zone Rouge » le Département du Nord, ce qui a pour conséquence immédiate d’interdire tous les rassemblements de plus de 5000 personnes et de supprimer le pouvoir de dérogation du Préfet ; cette décision des autorités sanitaires nationales ne peut qu’être respectée", explique-t-il."C’est rageant, car ce classement en rouge du Département du Nord n’est pas en rapport avec la situation sanitaire de notre ville, où au contraire, même si le virus n’est évidemment pas absent, sa présence (pour autant qu’on puisse la mesurer) s’inscrit a priori très en dessous de la moyenne départementale, et d’autres territoires", estime Dominique Baert. "J’avais ainsi voulu faire réaliser des tests en lien avec l’Agence Régionale de Santé il y a deux semaines : sur les 722 personnes testées, seules 10 personnes étaient positives, soit 1,38 %, bien loin des 3 % de la moyenne départementale, voire des 4 % cités sur d’autres territoires". "Comme bien d’autres nordistes, les Wattrelosiens ont été sérieux dans le respect des dispositions sanitaires, et dans mon esprit, cela rendait possible de réaliser notre vide-greniers à nous, nos Berlouffes ! C’est une décision nationale, basée sur une moyenne départementale qui nous en empêche, c’est dommage. C'est rageant aussi quand je vois ces derniers jours à la foire de Lille, et ce matin encore dans la presse à la braderie commerçante de Lille, la foule nombreuse: en quoi un vide-grenierd dimanche prochain eut été plus risqué dès lors que nous respections des précautions sanitaires ?"Selon le maire de Wattrelos, 1600 stands étaient prévus pour cette édition 2020 des Berlouffes. "Les réservations faites seront évidemment toutes remboursées dans les jours prochains", assure-t-il.