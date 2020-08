Covid-19 : à Genech, 9 personnes testées positives sur 623, après un dépistage massif suite à la découverte d'un cluster

Seniors et familles

Covid-19 : à Genech, un grand test de dépistage mené sur 620 personnes. • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Que les personnes qui se sont fait dépister à Genech, mercredi 12 août, par précaution après la découverte d'un "cluster" dans un centre de loisirs se rassure : sur les 623 personnes testées, 9 seulement ont été testées positives au Covid-19, a -t-on appris auprès de l'Agence régionale de la Santé (ARS) des Hauts-de-France, ce vendredi.Cela représente 1,44 % des personnes testées, dans l'agglomération du Pévèle-Carembault (qui compte 96 000 habitants). Cette campagne de dépistage massif avait été organisée suite à la découverte de 26 cas de contamination au sein d'un centre de loisirs de Genech "Dès 8H30, il y avait vraiment une file assez importante, je dirais à peu près de 40, 50 personnes", expliquait mercredi Nadège Bourgelle-Kos, vice-présidente de l'agglomération. "Et donc il y a eu un flux constant. Au départ, nous avions une population de seniors, et maintenant c'est plutôt familles et enfants."Les personnes qui se sont fait tester étaient asymptomatiques, ce qui explique pourquoi une part si faible a été testée positive. Mais comme le résume Olivier Rovere, de l'ARS, "plus on va pouvoir dépister, plus on va pouvoir repérer rapidement les personnes positives, plus on va pouvoir mettre en place des mesures pour que le virus ne puisse pas contaminer d'autres personnes."