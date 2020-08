Covid-19 : à Lille, Martine Aubry demande au préfet "de ne pas imposer le port du masque aux cyclistes et trottinettes"

J’ai réitéré une nouvelle fois auprès du Préfet du Nord ma demande de ne pas imposer le port du #masque aux cyclistes et trottinettes à #Lille, comme vient d’ailleurs de le decider le Préfet de police de #Paris. @DroitAuVelo #COVIDー19 — Martine Aubry (@MartineAubry) August 28, 2020

La maire de Lille Martine Aubry a pris position ce vendredi sur Twitter, en indiquant qu'elle avait "réité une nouvelle fois auprès du Préfet du Nord [sa] demande de ne pas imposer le port du masque aux cyclistes et trotinettes à Lille".Ce message survient alors que la préfectuer de police de Paris a décidé d'exempter les cyclistes du port du masque, dans la foulée de la région de Bruxelles. À Lille, depuis l'imposition du port du masque dans les espaces publics les plus fréquentés, les cyclistes sont également concernés. Au point de susciter de vives critiques : le 19 août, l'Association Droit au Vélo (ADAV) avait interpellé les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais sur cette question.L'association rappelait par ailleurs dans son courrier que "l'OMS déconseille le port du masque lors de la pratique d'une activité physique : le masque s'humidifie bien plus rapidement, ce qui renforce la gêne à la respiration". À cela s'ajoute également le problème de la buée, pour les cyslistes portant des lunettes...