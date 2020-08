Covid-19 : à Méteren, le port du masque obligatoire généralisé partout par "souci de clarification"

"Simplifier la compréhension"

Pas de raison sanitaire

La commune de Météren a publié, lundi 24 août, un arrêté rendant "le port du masque (...) obligatoire pour toute personne de onze onze et plus lorsqu'elle accède ou demeure sur l'ensemble de l'espace public de la commune de Méteren, qu'il soit couvert ou non". L'arrêté est valide jusqu'au 30 septembre.Cette décision de la maire Elizabeth Boulet fait suite à l'arrêté préfectoral étendant l'obligation du port du masque dans les espaces publics fréquentés à tout le département du Nord. Un arrêté jugé pas suffisamment clair par les habitants, qui auraient fait part de leur "confusion"."Il y avait une incompréhension par rapport à l'arrêté préfectoral", explique-t-on à la mairie de la commune des Flandres. "'Où doit-on le porter ? Où peut-on ne pas le porter ? Dans les espaces verts, dans les lieux de baignade ou non, etc." Rendre le port du masque obligatoire partout, y compris dans les bâtiments communaux, permettrait donc une "harmonisation" pour "simplifier la compréhension" dans cette commune très rurale (2300 habitants)."Il n'y a pas forcément de raison sanitaire, puisqu'il n'y a pas de cluster à Météren", mais les services de la ville "suivent de près l'évolution nationale, où on est sur une période de recrudescence du virus"."Si nationalement, on nous contraint davantage, alors on adaptera l'arrêté. Si les mesures sont allégées à la rentrée scolaire – mais ça n'a pas l'air d'être la direction qui est prise – on verra si on laisse l'arrêté ou pas."