Covid-19 : le Nord classé en "zone rouge", qu'est-ce que ça change ?

Sur l'ensemble du département

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille

Le décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 place, depuis ce dimanche, le département du Nord en "zone de circulation active du virus (rouge)". La préfecture expose dans un communiqué les "mesures obligatoires" qui s’imposent désormais.aucune dérogation ne sera délivrée aux organisateurs qui doivent, par conséquent, veiller à limiter la jauge d’accueil des manifestations. Ce dimanche, la ville de Wattrelos a d'ores-et-déjà annoncé l'annulation de la fête des Berlouffes , prévue dimanche prochain.accueillant du public en statique : elles doivent désormais respecter la distance minimum d’un siège entre deux groupes respectifs de 10 personnes maximum., particulièrement touchée :Cette obligation est fixée pour une durée de 15 jours. "Cette mesure s’accompagnera du renforcement des contrôles et des verbalisations", prévient la préfecture du Nord."L’augmentation du nombre de cas et surtout l’apparition de clusters sont en effet souvent liées à un défaut de vigilance, voire à de l’inconscience, par exemple lors des regroupements en famille, entre amis, communautaires, des événements collectifs et festifs… durant lesquels les mesures barrières sont peu voire pas du tout respectées", écrit la préfecture. "La lutte contre la transmission du virus est l’affaire de tous. Il est donc, plus que jamais, nécessaire de limiter les comportements à risque pour inverser la tendance, préserver le bien-vivre ensemble et éviter collectivement le reconfinement".