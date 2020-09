Covid-19 : l'obligation de fermeture de 0H30 à 6H00 étendue à tout le Nord pour les bars et restaurants

🔴⚠️ #COVID__19 Renforcement des mesures sanitaires :

À compter de ce 09/09/20, fermeture des bars, restaurants et commerces d'alimentation générale de 00h30 à 06h00 sur l’ensemble du département du #Nord. pic.twitter.com/t34JRVMcv6 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 8, 2020

Plus aucun bar, restaurant ou commerce d'alimentation générale ne peut rester ouvert dans le département du Nord, à partir de 0H30 et jusqu'à 6H, a indiqué la préfecture du Nord, qui étend ainsi à l'ensemble du territoire les mesures jusque-là limitées à la métropole de Lille. La mesure prend effet à compter du mercredi 9 septembre et ce pour 15 jours.Cette décision fait suite à une nouvelle évolution de la situation sanitaire dans le Nord, déjà passée en "zone rouge" dimanche. "Le taux d’incidence (nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants) a considérablement augmenté ces derniers jours dans le département du Nord, passant de 64,3 à 89,5", précise la préfecture.C'est un coup dur pour les commerces qui comptent sur leur activité nocturne. À Lille, la brasserie "La Chicorée", connue pour rester ouverte 24H sur 24H, 7 jours sur 7, a protesté contre l'arrêté en déversant devant la préfecture près de deux tonnes de moules invendues de la "Braderie des commerçants".Dans son communiqué, la préfecture rappelle que 870 contrôles d'établissements ont été réalisés depuis la mi-août, donnant lieu à 52 verbalisations, 10 mises en demeure et à la fermeture d'un établissement à Lille : le Truth