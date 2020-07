Covid-19 : vers un renforcement des mesures sanitaires dans le Nord

Port du masque obligatoire ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : le port du masque sera-t-il bientôt obligatoire à l'extérieur partout dans le Nord ? La mesure est envisagée

Excluant la possibilité d'un "reconfinement", qui "serait dommageable tant pour le bien-être collectif, la vie familiale, l'activité professionnelle que pour le monde économique", Michel Lalande, préfet du Nord, et Étienne Champion, directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, ont annoncé dans un communiqué avoir décidé "d'imposer le renforcement des mesures de prévention".Ces mesures doivent être annoncées vendredi matin lors d'une conférence de presse mais le port du masque dans les lieux publics ouverts est envisagé.Mercredi, le ministre de la Santé Olivier Véran avait évoqué des discussions avec le préfet et le directeur de l'ARS du Nord envisageant de rendre le port du masque obligatoire en extérieur , "compte tenu de la proximité avec la Belgique", confrontée à une hausse des cas ces derniers jours.La préfecture avait indiqué mercredi qu'en plus de la proximité de la Belgique, "des constats locaux de relâchement dans les comportements et une augmentation notable du nombre de cas" justifieraient ces mesures.