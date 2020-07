Covid-19 : le SAMU de Lille appelle à la vigilance : "On n'est pas sur la bonne voie"

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : le Nord est placé en vigilance face à l’augmentation des cas de contamination

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus : on vous explique pourquoi le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés est en hausse dans le Nord

Diminution des hospitalisations

Le Pas-de-Calais plutôt épargné

"On ne sait pas encore ce que le virus va donner comme forme grave ou comme séquelles, donc il faut par tous les moyens éviter d'attraper le Covid-19", alerte le docteur Roch Joly, urgentiste au SAMU de Lille.En une semaine, le taux d'incidence a doublé en une semaine. Il est passé de 9,9 cas de nouvelle contamination au coronavirus pour 100 000 habitants sur la semaine du 11 au 18 juillet à 16,4 cas pour la semaine du 18 au 24 juillet.Une partie de cette augmentation est liée à l'importance du nombre de tests réalisés dans le département, mais pas que : "malheureusement, on reçoit toujours plus d'appels. On aurait souhaité que les mesures barrières soient mieux respectées, car partis comme on l'est, on ne va pas sur la bonne voie", dénonce l'urgentiste."On commence à avoir des personnes qui consultent que nous n'avions plus au début du mois. Le phénomène existe, il est bien réel. On est en train d'assister à une propagation. Même si on ne peut pas encore parler de deuxième vague, elle est suffisamment importante pour qu'on soit inquiets", alerte-t-il.Depuis plusieurs semaines, le nombre d'hospitalisations diminue. Actuellement, 89 personnes sont hospitalisées, c'est 12 personnes de moins qu'au 20 juillet dernier.Derrière ce signe encourageant, se cache la crainte d'un pic d'ici quelques jours : "Il faut savoir que la personne qui vient d'être contaminée au Covid-19 ne va pas développer une forme grave dans les 24 heures. Il faut en général attendre une dizaine de jours, donc il y a toujours un décalage."Si le taux d'incidence augmente, il est donc possible que sa répercussion sur le nombre d'hospitalisation ne soit alors visible que dans une dizaine de jours.Une deuxième hypothèse est avancée par l'urgentiste : "Les patients fragiles, plus susceptibles de réaliser des formes graves du coronavirus et donc d'être hospitalisés, ont été plus sensibilisés lors de la première vague de l'épidémie. Ils sont donc nombreux à bien connaître et appliquer les mesures barrières", tient-il à préciser.Ce qui est moins le cas des 15-40 ans eux aussi touchés par le coronavirus. "Ils ne sont pas forcément plus nombreux qu'avant à être touchés, mais il faut savoir qu'ils peuvent aussi faire des formes graves."Dans le Pas-de-Calais, la situation est moins critique. Le taux d'incidence est stable : il varie entre 4 et 4,8 cas de contamination pour 100 000 habitants sur les derniers jours.Mais pour autant, la prudence reste de mise : "La situation sera positive lorsqu'il n'y aura plus de contaminations. De plus, il faut ramener ce chiffre à la densité de population. C'est normal que dans les départements où il y a plus de zones rurales comme dans l'Aisne et l'Oise, il y a une diminution des risques", ajoute le docteur Joly.