Covid : le préfet du Nord durcit les mesures "face à l'accélération brutale de l'épidémie"

Fête des voisins annulée dans tout le département. elle devait avoir lieu le 18 septembre

annulée dans tout le département. elle devait avoir lieu le 18 septembre Annulation des Journées européennes du Patrimoine qui devaient avoir lieu les 19 et 20 septembre prochains "sur les territoires de la métropole européenne de Lille (MEL), de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), des communautés d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre (CAMVS), de Cambrai (CAC), du Douaisis (CAD), de Caudrésis-Catésis (CA2C), de la Porte du Hainaut (CAPH) et de Valenciennes Métropole (CAV)." Ailleurs dans le Nord, les JEP sont maintenues (avec protocole sanitaire strict).

qui devaient avoir lieu les 19 et 20 septembre prochains "sur les territoires de la métropole européenne de Lille (MEL), de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), des communautés d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre (CAMVS), de Cambrai (CAC), du Douaisis (CAD), de Caudrésis-Catésis (CA2C), de la Porte du Hainaut (CAPH) et de Valenciennes Métropole (CAV)." Ailleurs dans le Nord, les JEP sont maintenues (avec protocole sanitaire strict). La préfecture recommande (sans obligation) également "de reporter ou d’annuler les grands évènements rassemblant du public : inaugurations, colloques, assemblées générales, salons professionnels… " Les organisateurs sont fortement "invités à différer les rassemblements physiques ou, à défaut, réduire le volume de participants. L’association des maires du Nord et l’association des maires ruraux ont ainsi, par exemple, reporté leurs congrès annuels respectifs."

" Les organisateurs sont fortement "invités à différer les rassemblements physiques ou, à défaut, réduire le volume de participants. L’association des maires du Nord et l’association des maires ruraux ont ainsi, par exemple, reporté leurs congrès annuels respectifs." Pour les braderies, brocantes, vide-greniers, "les exigences des protocoles sanitaires sont réévaluées" . Le nombre d'exposants doit rester inférieur à 200, "en veillant à un écart d'une place minimum entre deux exposants et en assurant un sens de circulation avec fléchage pour éviter les brassages de populations." #Covid_19 Circulation active du virus. Le taux d’incidence (nombre de cas confirmés pour 100 000 hbts) s’établit à 136,1 au 10/09 contre 42,4 au 31/08.

Michel Lalande, préfet du #Nord et @ARS_HDF ont décidé la mise en place de nouvelles mesures sanitaires complémentaires. pic.twitter.com/anAeqDw2US — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 14, 2020

Et les événements familiaux, mariages...?

Le Premier ministre l'avait annoncé vendredi. Face à la recrudescence de la circulation du coronavirus Covid-19 dans certains départements, les préfets étaient chargés de prendre des mesures de précaution. Ce lundi, le préfet du Nord a donc publié un communiqué dans lequel il détaille des nouvelles restrictiosn ou annulations.Faut-il annuler les évènements privés familiaux ou amicaux ? Oui, c'est une recommandation. La préfecture écrit : "Un nombre significatif de foyers épidémiques trouve son origine dans le cadre familial ou amical. Il appartient donc à chacun de protéger ses proches en reconsidérant l’organisation de grands rassemblements privés."Ces mesures viennent en complément des mesures en cours comme le port du masque "dans les zones connaissant une forte fréquentation du public dans le territoire de la MEL", et dans certaines zones du Nord, l’obligation de fermeture de 00h30 à 06h00 des restaurants et cafés, l’interdiction des rassemblements de plus du 5 000 personnes, sans dérogation possible, et dans un certain nombre d’établissements recevant du public (ERP), l’obligation de laisser libre un siège sur deux entre chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.La préfecture annonce que des contrôles vont être renforcés pour faire respecter toutes ces mesures. 1900 contrôles d'établissements recevant du public ont donné lieu, "depuis début août, à près de 156 verbalisations pour non respect des consignes et 12 mises en demeure de se conformer aux règles. Faute de réaction, 3 établissements ont été fermés sur décision administrative et d’autres procédures sont en cours." 1000 personnes ont été verbalisés pour non port du masque depuis début août dans le Nord.Le taux d'incidence dans le Nord est selon les derniers chiffres connus (au 11 septembre) de 131,4 cas pour 100 000 habitants au lieu de 85,8 il ya une semaine et 42,4 au 31 août. "La situation reste particulièrement marquée dans la Métropole européenne de Lille (MEL), avec un taux d’incidence de 190 au 11 septembre contre 146,4 au 6 septembre (soit + 2181 cas sur 7 jours). Le taux de positivité y est de 8,7 %, bien supérieur aux taux départemental de 6,6 %, régional de 5,8 % et national de 5,4 %", signale la Préfecture du Nord.Le Nord fait partie des 42 départements classés en rouge en France.