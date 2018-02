Cyclisme : rencontre avec les petites reines de Kaboul

Rencontre avec les petites reines de Kaboul

"Mes parents m'ont toujours soutenue"

Le paysage a radicalement changé mais les habitudes sont les mêmes. Il y a un an, elles s'entraînaient au milieu du désert afghan, avec les montagnes comme arrière plan et le bruit lointain des hélicoptères américains comme bande-son.Découvertes en France suite à un reportage diffusé par Arte , les deux soeurs ont été invitées à participer à une course à Albi dans le Tarn.En Afghanistan, les menaces se font de plus en plus sérieuses.. Tandis que les jeunes femmes habitent dans le Nord, le reste de leur famille logent en Bretagne chez le père de Thierry Communal.Aujourd'hui,. Masomah, par exemple, suit des cours de français et souhaiterait devenir sage-femme.Toutes les semaines, les soeurs Alizada s'entraînent sur les routes autour de Gondecourt. Elles pratiquent ce sport pour elles, mais aussi pour l'émancipation des femmes afghanes."Mes parents m'ont toujours soutenue, encouragée.Mon père me dit constamment que je dois continuer, raconte Zahra.Les deux soeurs partagent le même objectif : représenter leur pays aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.