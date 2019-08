Cyclisme : Elia Viviani, futur Cofidis, remporte la Cyclassics de Hambourg; Démare termine 8e

160 km autour de Hambourg

Classement final (216km) 1- Elia Viviani (ITA/Deceuninck-Quick Step) en 4h47’27’’

2- Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) mt

3- Giacomo Nizzolo (ITA/Dimension Data) mt

4- Alexander Kristoff (NOR/UAE Team Emirates) mt

5- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) à 1’’

6- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) à 1’’

7- Matteo Trentin (ITA/Mitchelton-Scott) à 1’’

8- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 1’’

9- Oliver Naesen (BEL/AG2R-La Mondiale) à 1’’

10- André Greipel (ALL/Arkea-Samsic) à 1’’

Jamais deux sans trois ! Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step) a remporté pour la troisième fois consécutive la Cyclassics de Hambourg, en Allemagne, ce dimanche 25 août.L'Italien de 30 ans, qui rejoindra l'équipe Cofidis en 2020, a facilement réglé au sprint un peloton d'une cinquantaine de coureurs.Parmi eux, Arnaud Démare, dauphin de Viviani en 2017 et 2018 et vainqueur en 2012. Malheureusement, le Picard a lancé son sprint bien trop tôt pour prétendre au podium : lâché à 400 mètres, le sprinteur de Groupama-FDJ a terminé à la 8place.Auréolé de son nouveau maillot de champion d'Europe de cyclisme sur route, Elia Viviani était le favori pour gagner cette course. Chez Cofidis, il remplacera Nacer Bouhanni, en fin de contrat et dont les relations tendues avec les dirigeants compromettaient son assise.Elia Viviani est "l'un des meilleurs sprinteurs actuels, avec 73 victoires à lui seul depuis le début de sa carrière en 2010 chez Liquigas", estime nos confrères de L'Equipe . Il a déjà remporté 9 victoires cette année.Seule classique allemande inscrite au calendrier World Tour de l'UCI, cette course a mené cette année les coureurs sur 160 km autour de la ville hanséatique. Elle récompense généralement un sprinteur, compte tenu du caractère relativement peu sélectif du parcours.Outre Arnaud Démare (Groupama FDJ), d'autres grosses pointures étaient présentes, celles qui ont fait l'impasse sur le Tour d'Espagne : le maillot vert du Tour de France Peter Sagan et son co-équipier chez Bora-Hansgrohe Pascal Ackermann, ou encore le jeune talent allemand récent troisième du championnat d'Europe.Caleb Ewan (Lotto Soudal), Alexander Kristoff (Team Emirates), troisième l'an dernier ou encore l'éternel favori des foules allemandes André Greipel (Arkea Samsic) étaient aussi des candidats à la victoire.Néanmoins, ils n'ont pas réussi à bouleverser la hiérarchie des dernières années.