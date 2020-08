Les cyclistes et joggeurs sont désormais autorisés à ne pas porter de masque dans la métropole lilloise

J’ai réitéré une nouvelle fois auprès du Préfet du Nord ma demande de ne pas imposer le port du #masque aux cyclistes et trottinettes à #Lille, comme vient d’ailleurs de le decider le Préfet de police de #Paris. @DroitAuVelo #COVIDー19 — Martine Aubry (@MartineAubry) August 28, 2020

Courrier au @prefet59 sur le port du masque à vélo



https://t.co/Nq8nmuew5P pic.twitter.com/SPUSUkOF4F — DroitAuVélo ADAV (@DroitAuVelo) August 19, 2020

Les cyclistes, joggeurs et autres sportifs à trottinette, vont pouvoir souffler à l'air libre... Mais uniquement dans la métropole lilloise. Dans un communiqué, la préfecture du Nord a annoncé ce vendredi 28 août qu'"une tolérance" sera désormais "accordée aux cyclistes et aux personnes qui se livrent à une activité physique."Ce vendredi matin, la maire de Lille, Martine Aubry, avait "réitéré" sa demande de "ne pas imposer le port du masque aux cyclistes et trottinettes de Lille" auprès du préfet.Son message faisait suite aux annonces des mairies bruxelloises et parisiennes d'exempter les cyclistes du port du masque le temps de leur trajet.Le 19 août dernier, l 'Association Droit au Vélo (ADVA) avait elle aussi interpellé les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais sur le sujet.L'association s'appuyait notamment sur une note de l'Organisation mondiale de la santé qui "déconseille le port du masque lors de la pratique d'une activité physique : le masque s'humidifie bien plus rapidement, ce qui renforce la gêne à la respiration d'une part, et favorise le développement de micro-organismes d'autre part."