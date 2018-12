Cysoing : un homme happé par un TGV entre Lille et Bruxelles

Bonsoir. Comptez 45 minutes de retard pour votre TGV. Il a été retardé sur son précédent trajet. Le conducteur a ressenti un choc en roulant peu avant la frontière belge. 1/* — SNCF (@SNCF) 9 décembre 2018

Je me permets de revenir vers vous avec plus d'informations. Une personne a été heurtée par un train sur la Ligne Grande Vitesse Nord. La circulation est totalement interrompue entre Bruxelles et Lille depuis 19h25, le temps de permettre aux pompiers et à la police d'intervenir. — SNCF (@SNCF) 9 décembre 2018

, dimanche 9 décembre en fin d'après-midi sur la voie ferrée qui sépare Lille et Bruxelles. L'accident de personne s'est produit vers 17h30 vers Cysoing, à hauteur de la départementale D90, lorsque le conducteur d'un TGV vers la capitale belge sent un choc.Le train à grande vitesse s'arrête alors, mais le conducteur ne trouve rien dans les environs.Il est alors demandé à un Eurostar effectuant le trajet inverse de vérifier, avec une limite de vitesse, les voies dans l'autre sens., déclenchant les secours et l'arrivée de la police.Le corps a été identifié comme celui d'un homme, mais on ignore à ce stade les circonstances exactes de son décès., et le trafic a pu reprendre.Cette interruption a eu un impact limité sur le trafic. Seuls deux Thalys étaient à l'arrêt, note la SNCF. Un TGV Bruxelles-Montpellier est parti de Lille au lieu de partir de Bruxelles, et d'autres qui se dirigeaient vers Bruxelles ont été déviés par Tournai.