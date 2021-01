Dakar 2021 : le nordiste Pierre Cherpin, pilote de moto amateur, victime d’un grave accident et hospitalisé

Pierre Cherpin, 52 ans, a été selon nos informations victime d’une très grosse chute, ce dimanche matin, au kilomètre 178 de la 7ème étape du Dakar 2021. Le chef d’une entreprise de désamiantage lillois souffre d’un grave traumatisme crânien et a été évacué d’urgence à l’hôpital de la ville de Sakaka, située au nord-ouest de l’Arabie Saoudite.

Le grave accident a eu lieu ce dimanche 10 janvier dans la matinée, à hauteur du kilomètre 178 de la spéciale entre Ha’il et Sakaka (Arabie Saoudite). Le nordiste, motard amateur portant le dossard numéro 111, a été pris en charge par un neurochirurgien afin de réduire un hématome sous-dural. Plongé dans le coma, il souffre par ailleurs d’un pneumothorax et d’une côte cassée.

"La localisation de l’hématome et le fait qu’il soit opéré directement est plutôt rassurant (...). Pierre est fort et costaud, il est jeune et en bonne santé et ils s'en occupent super bien."

Extrait du message posté par Magali sur la page facebook de soutien à Pierre Cherpinn