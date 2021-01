Dakar (étape 5) : Adrien Van Beveren fait mauvaise route et concède 30 minutes au général

Adrien Van Beveren a fait fausse route dans le désert saoudien et laisse derrière lui de précieuses minutes au classement général. Une trentaine environ. Il a terminé cette 5ème étape du Dakar à la 23ème position.

C'est environ au kilomètre 65 que le motard nordiste s'est égaré dans les dunes de sable, avec son coéquipier de l'équipe Yamaha, Franco Caimi. Les deux pilotes ne sont pas les seuls à avoir pris une mauvaise route au cours de cette spéciale. Mais cette erreur peut leur coûter cher à l'issue de l'épreuve. Van Beveren perd quatre places au général et point à près de 39 minutes du leader, l'Argentin Benavides.

🐪 Dunes, rocky terrain, high speeds



Oh, and even more camels!



Some of the top moments from the 5th stage 👇#Dakar2021 pic.twitter.com/upsMISiPlf