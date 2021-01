Dakar (étape 6) : après un départ en trombe, Adrien Van Beveren se classe 6ème de la course

Le motard de l'équipe Yamaha termine 6ème de cette nouvelle spéciale du Dakar, à seulement trois minutes du triple vainqueur d'étape, l'Espagnol Joan Barreda. Les pilotes sont à mi-course et profiteront d'une journée de repos samedi 9 janvier.

Adrien Van Beveren termine cette première partie de Dakar en trombe. À la veille de la journée de repos, le motard nordiste a fini 6ème de cette nouvelle étape, à seulement trois minutes du leader, l'espagnol Joan Barreda. Ce dernier fait sensation en se classant premier de la spéciale pour la troisième fois depuis le début de ce rallye.

Au classement général, Van Beveren reste à 34 minutes de l'homme de tête, l'Australien Toby Price. Il lui reste six étapes pour tenter de combler une partie de son retard.

Dans la catégorie voiture, le pilote amateur Dominique Housieaux a achevé les 448 km du parcours en 32ème position, à 58 minutes du vainqueur, Carlos Sainz. Au général, le Français Stéphane Peterhansel reste en tête.

Point d'étape des autres concurrents nordistes

En voiture, Nicolas Delangue, copilote du Belge Alexandre Leroy, est toujours en course lors de cette 6ème étape, il devrait en finir aux alentours de la 50ème place. Patrick et Romain Becquart, père et fils engagés dans la catégorie des véhicules légers, se hissent à la 31ème place du classement général.

Côté moto, Stéphane Darques est 57ème du général, Audrey Rossat 73ème et Pierre Cherpin 77ème.

Il reste encore six étapes dans ce Dakar 2021, avec un finish prévu le 15 janvier dans la ville de Jeddah, au bord de la mer Rouge.