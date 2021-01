Dakar (étape 8) : le Nordiste Adrien Van Beveren consolide sa 14e place au classement général

Pour cette huitième étape du Dakar 2021, les coureurs devaient rallier Neom depuis Sakaka, deux villes situées en Arabie saoudite, pays qui accueille l'épreuve pour la deuxième année consécutive.

Le Français, et Nordiste, Adrien Van Beveren, pilote de motocross a terminé 13e de l'étape à plus de douze minutes du vainqueur et leader du classement général, le Chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo. Le Français a réalisé les 336 kilomètres qui séparent les deux villes en 3 heures et 21 minutes.

Cette performance lui permet de consolider sa 14e place (sur 74 participants) puisque son poursuivant le plus proche, le Botswanais Branch est désormais à 17 minutes derrière lui. Adrien Van Beveren est le motard français le mieux classé. 6ème en 2016, 4ème en 2017, le coureur a ensuite abandonné l'épreuve en 2018, alors qu'il était en tête de la course, en 2019 et 2020.

Demain, pour la neuvième étape, les motards partiront et arriveront à Neom après un parcours de 465 kilomètres.