Dakar : le Nordiste Adrien Van Beveren contraint d’abandonner à 100 km de l’arrivée après la casse de son moteur

Lors de la douzième et dernière étape du Dakar 2021 en Arabie saoudite, le Nordiste Adrien Van Beveren a été contrait d'abandonner à une centaine de kilomètres de l'arrivée après la casse de son moteur.

La poisse. Adrien Van Beveren, motard nordiste, a été contraint d’abandonner à une centaine de kilomètres de l’arrivée, après la casse de son moteur. Avant cette dernière étape, il était huitième au classement général.

Dans une vidéo, on voit le pilote se tenir la tête, seul au milieu du désert à côté de sa moto. Un coup dur alors qu’il avait changé son moteur par précautions il y a deux jours seulement.

Après seulement 30 minutes de course, Van Beveren a été contraint de s’arrêter et d’abandonner. 6ème en 2016, 4ème en 2017, le coureur avait ensuite du abandonner l'épreuve en 2018, alors qu'il était en tête de la course, en 2019 mais également en 2020.

Le Dakar endeuillé

La douzième et dernière étape, reliant Yanbu à Jeddah, a permis à l’Argentin Kevin Beavides (Honda) de remporter le Dakar 2021 chez les motards.

Mais c'est surement la tragique mort de Pierre Cherpin qui marquera ce Dakar 2021. Le pilote de moto amateur nordiste de 52 ans est décédé des suites de ses blessures dans l’avion sanitaire qui le rapatriait à Lille. Lors de la 7ème étape, Pierre Cherpin avait fortement chuté et avait été retrouvé inconscient par les équipes du Dakar, avant d’être opéré en urgence.