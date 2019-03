VIDEO. Danse classique : la dictature du physique

Danse classique : la dictature du physique

Le corps dans la danse, ... on a l'impression que c'est 50 % du boulot

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "L'être et le corps", la nouvelle série de reportages de l'Académie Haut-Parleurs

Il est source de plaisir ou de jalousie, il nous épate ou nous trahit. Il est une enveloppe, un compagnon, parfois un adversaire ou une source de déception... Notre corps dit plein de choses sur nous, nous disons plein de choses sur lui. Et parfois il y a conflit ! Dans cette série de vidéos, des jeunes de l'ESJ Lille et de la Condition Publique à Roubaix mettent en images notre rapport au corps. Les Haut-Parleurs en ligne :

En danse classique, le rose s'impose à toutes les ballerines. Au niveau professionnel, les danseuses se ressemblent d'ailleurs un peu toutes. Elles sont généralement jeunes, grandes, minces, ... et blanches.La danse classique est un monde dans lequel il faut rentrer dans beaucoup de cases... Comment fait-on quand on ne rentre pas dans ces critères ?Le physique des danseuses est un critère de sélection important. Au moment des examens d'entrée aux grandes écoles, les jeunes filles sont mesurées et pesées. Et celles qui ne rentrent pas dans le cadre sont recalées.S'ajoute à cela la question de la couleur de peau. Souvent, les danseuses noires sont associées à un milieu précis : le music-hall.Shanti Mouguet, danseuse classique professionnelleÉcriture et réalisation : Line Chopin, Claire CorrionMontage : Claire CorrionRédaction en chef : Hélène SeingierAide au tournage et montage : Gabriel TardifAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiMusique : Kaleidoscope - LofiveArchives : Tableaux d'Edgar Degas, NYC Dance Project, Letizia Galloni, Christopher William Adach, Eric Underwood, Pierregringore sur YouTube, Dance Theatre of Harlem