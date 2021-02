David Bobée nommé à la tête du Théâtre du Nord

Le fondateur de la compagnie Rictus, David Bobée, a été nommé à la tête du Théâtre du Nord, où il remplacera Christophe Rauck, a annoncé lundi le ministère de la Culture.

David Bobée "prendra ses fonctions rapidement" à la tête du Théâtre du Nord, centre dramatique national de Lille-Tourcoing, pour succéder à Christophe Rauck, lui-même nommé le 1er janvier à la direction du prestigieux Théâtre de Nanterre-Amandiers, selon un communiqué de presse du

ministère.

"Développement durable" et "laboratoire d'égalité"

Né en 1978, M. Bobée a fondé la compagnie Rictus, dont les créations entremêlent danse, théâtre, cirque ou encore vidéo, et dirigeait depuis 2013 le centre dramatique national de Normandie-Rouen.

Accompagné par les metteurs en scène et auteurs Armel Roussel, Eva Doumbia et Virginie Despentes, "il entend faire du centre dramatique une maison engagée dans les enjeux du développement durable et un laboratoire d'égalité capable de tracer de nouvelles voies contre toutes les formes de repli identitaire et de discriminations", indique le ministère.

David Bobée compte également mettre l'accent sur l'itinérance afin de "mailler le territoire des Hauts-de-France", d'élargir et diversifier le public du Théâtre du Nord.

Il prendra également la direction de l'Ecole du Nord, "avec la volonté de faire émerger de nouveaux profils d'artistes transdisciplinaires".