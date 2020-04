Déconfinement : Martine Aubry ne sait pas “comment on va pouvoir organiser l'école avec le volontariat”

VIDÉO - Martine Aubry sur la réouverture des écoles: "Je ne pourrai pas appliquer l'ensemble du plan Blanquer"



"Je dois dire que, ce soir, je suis un petit peu, comme les syndicats d'enseignants, dans le brouillard. Je croyais qu'il y avait un plan et maintenant, on nous dit que ce sera le volontariat" pour le retour à l'école, a déclaré l'ancienne ministre sur BFMTV.Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi que, dans le cadre du déconfinement prévu à partir du 11 mai, la rentrée scolaire se ferait notamment sur la base du volontariat."Ce que je ne comprends pas, c'est cette espèce de flou (...) Je ne sais pas comment on va pouvoir organiser l'école avec le volontariat", a réagi Mme Aubry, qui a réaffirmé que, dans sa ville, elle ne pourrait "appliquer l'ensemble du plan Blanquer", articulé en trois étapes de rentrée successives."Je dis simplement à l'Etat : "dites-nous clairement les dates, les personnes qui vont être déconfinées et faites-nous confiance". Nous pouvons faire, nous faisons depuis le début du confinement", a ajouté l'ancienne première secrétaire du Parti socialiste."Des directives claires et qu'on fasse confiance à ceux qui connaissent la réalité locale", sous "l'autorité du préfet bien sûr", a martelé Martine Aubry.