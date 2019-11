Découvert à Lille, l'album photos contenant des clichés inédits de Paul Verlaine a été vendu 10 500 euros aux enchères

​​​​​​​

Ce trésor était détenu, depuis un legs, par une famille lilloise qui a souhaité rester anonyme. Un cabinet de courtage en art, De Pas Expertise, l'a découvert le 19 octobre dernier lors d'une journée d’expertise organisée à Lille le 19 octobre.La maison Villanfray & Associés l'a mis en vente ce mercredi à l'hôtel Drouot à Paris. Les enchères ont débuté à 4000 euros mais l'album photos contenant des clichés inédits de Paul Verlaine et de sa famille a finalement été adjugé 10 500 euros, a indiqué sur son compte Facebook l'experte Laudine de Pas.Les deux clichés de Paul Verlaine, qui figurent dans cet album, ont été réalisés par les photographes parisiens Jean Capel et Jules Piallat dans les années 1860, à l'époque où le poète s’apprêtait à publier son premier recueil, Les Poèmes Saturniens.On y trouve aussi des photographies inédites de sa mère Elisa Stéphanie Dehée et de sa cousine Elisa Moncomble, qui fut son premier amour. "Un amour qui ne s’est jamais concrétisé", avait précisé Laudine de Pas.L'album a longtemps appartenu à une certaine Jeanne Deleau Dujardin, décédée en 1959. Elle était la petite-fille d'Elisa Moncomble et la fille du brasseur Hubert Deleau, maire de Marquion (Pas-de-Calais) entre 1914 et 1918.