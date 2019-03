Cit[i] Reporter : Denain, atouts, changements et petits secrets

Des élèves du collège Turgot à Denain ont voulu porter un autre regard sur leur commune, qui a vu son théâtre municipal et son musée rénovés en 2018.



Crédits

Cit[i] Reporter : Denain, atouts, changements et petits secrets Une série de reportages réalisés par des collégiens et lycéens du Nord-pas-de-Calais, accompagnés et soutenus par France 3 Hauts-de-France, dans le cadre de la 30è semaine de la presse à l'école organisée par le Clémi, du 18 au 23 mars 2019. Cit[i] Reporter rassemble 7 collèges et lycées de la région autour de la réflexion sur la ville et son devenir. Six journalistes de France 3 Hauts-de-France ont accompagné les élèves dans la conception de leur reportage. Ils ont rencontré les élèves dans leur établissement et ont suivi la réalisation de leur sujet, en apportant conseils journalistiques et techniques. Découvrez sur notre site, chaque jour de cette semaine, les reportages des élèves du Lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-Boulogne, du collège Turgot de Denain, du Lycée Professionnel St-Exupéry d'Halluin, du Collège Myriam Makeba de Lille-Moulins, du lycée professionnel Ernest Couteaux de Saint-Amand-les-eaux, du Collège Lucie Aubrac à Tourcoing et Lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau de Wasquehal.

Denain, ancienne capitale du charbon et de l'acier . Denain, ville la plus pauvre de France. Denain, ville des oubliés . Denain, ville sinistrée...Mais encore ?Des élèves du collège Turgot, en centre-ville, ont voulu porter un autre regard sur leur commune, qui a vu son théâtre municipal et son musée rénovés en 2018. Un centre de loisirs culturels est en préparation. Et bientôt, une nouvelle piscine, un cinéma, et de nouveaux magasins vont voir le jour.Il suffit parfois de changer son regard, pour voir la ville sous un autre jour. Comme à l'espace Villars, terminus des bus et tramways, qui abrite un tag "vraiment cute" (à découvrir dans le reportage).De quoi se réjouir, pour les élèves du collège, qui "slament" leur fierté d'habiter à Denain.Ecriture et réalisation : Lisa Blois, Mélanie Boulogne, Sébastien Lecerf, Saoussene Saadi ; accompagnés par leur enseignangte-documentaliste, Kim Hollant.