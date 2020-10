Covid-19 : la ville de Denain ferme toutes ses structures sportives, sans exception

"Les données épidémiologiques sont très alarmantes"

Denain est une des villes où les habitants sont les moins touchés! Surtout poursuivez les efforts, ne relâchez pas... Posted by Anne-Lise Dufour-Tonini on Monday, October 26, 2020

Pour faire face à l'aggravation de la crise sanitaire et la deuxième vague de la Covid-19, la Maire de la Ville de Denain, Anne-Lise Dufour, a décidé de renforcer les mesures prises par l'arrêté préfectoral du 23 octobre en fermant toutes les structures sportives de la ville.Tous les établissements sportifs de la ville, "salle de sports, piscine, stade, salles de danse, salles polyvalentes, boulodrome couvert et l’ensemble des vestiaires attenants" sont donc fermés depuis hier, lundi 26 octobre, peut-on lire sur l'arrêté municipal.L'arrêté préfectoral prévoyait, quant à lui, l'interdiction "des activités sportives en milieu clos, à l’exception du sport scolaire et des activités pour mineurs."La situation de plus en plus critique a poussé la maire à agir rapidement. "Le personnel soignant est sous tension, les données épidémiologiques sont très alarmantes, explique la directrice du cabinet de la maire, Cécile Gillard. L’hôpital de Valenciennes a déjà ouvert deux unités Covid, on ne va pas attendre.""Ces dispositions prennent effet pour une durée de trois semaines, poursuit la directrice du cabinet. Cette décision est en cohérence avec la situation sanitaire, elle permet de ralentir la propagation du virus".Depuis l'extension du couvre-feu aux départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise, seules les salles de sport avaient été contraintes à fermer.