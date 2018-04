Denain : le conducteur d'un scooter tué et sa passagère blessée après avoir accroché une camionnette

Un homme de 55 ans et sa passagère de 42 ans ont été victimes d'un accident à scooter, mercredi soir à Denain, près de Valenciennes, vers 18h30.



Une camionnette était en train de dépasser le deux-roues, rue Arthur Brunet, lorsque ce dernier a fait un écart sur la gauche. La poignée a alors heurté l'arrière de la camionnette et le scooter a perdu l'équilibre.



Le conducteur a été déclaré décédé. Sa passagère, elle, a été grièvement blessée et hospitalisée au Centre hospitalier de Valenciennes. Son pronostic vital n'est pas engagé.