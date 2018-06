Denain : il se fait arracher un bout de mollet par un pitbull

Tout s'est passé très vite. Dimanche après-midi, à Denain, un homme de 58 ans se trouve avec sa compagne et leur chien. Au cours de la conversation, l'homme hausse la voix. C'est alors que son chien lui saute dessus et l'attaque en le mordant aux bras et aux jambes.



L'animal, un pitbull, parvient à lui arracher un bout de mollet avant que quelqu'un n'intervienne. La victime est transportée au centre hospitalier de Denain. Le chien, qui n'était ni déclaré ni vacciné, est emmené par la SPA.





Que dit la loi ?

La détention de chiens de première et seconde catégorie est encadrée par la loi. Le pitbull, c'est-à-dire le Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, fait partie de la 1ère catégorie, à savoir les "chiens d'attaque", s'il n'est pas inscrit à un livre généalogique reconnu par le minisère (LOF). L'acquisition, la vente ou le don d'un animal de ce type est interdit.



S'il est inscrit au LOF, l'animal est alors classé dans les chiens de seconde catégorie. Dans ce cas, le propriétaire doit d'abord suivre une formation, le chien doit subir une évaluation comportementale, puis un permis de détention doit être délivré.