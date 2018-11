Denain : le procès d'un père accusé d'avoir tué son bébé “pour le faire taire” pendant qu'il jouait s'ouvre demain

Je voulais juste qu'il arrête de pleurer

Un homme "impulsif" et "égocentrique"

Le procès de Raphaël Gamez, soupçonné d'avoir battu à mort en 2016 à Denain son bébé de six mois, Djason , pour "qu'il arrête de pleurer", s'ouvre lundi 5 novembre devant la cour d'assises de Douai.Dans la nuit duquand la mère de Djason retrouve son enfant inanimé dans son lit, à Denain, près de Valenciennes, Raphaël Gamez lui explique que, selon l'instruction.Mais l'autopsie est formelle : le nourrisson est décédé à la suite de coups ne pouvant avoir été causés par le chien. L'accusé, âgé de 28 ans, jugé pour "violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner", est alors placé en garde à vue.Et de poursuivre : "Moi, je m'énervais sur le jeu vidéo. Je me suis rapproché de lui pour savoir pourquoi il pleurait. Plus je m'approchais, plus il pleurait (...)". Raphaël Gamez avoue alors avoir porté plusieurs coups de poing au thorax de l'enfant.L'enquête montre par ailleurss : "Elle voulait me parler, mais je ne l'ai pas écoutée, alors elle a éteint la Playstation, je me suis levé et je l'ai poussée contre le mur (...) j'étais hors de moi", a expliqué Gamez aux policiers.La jeune femme est alors sortie du domicile pour chercher du tabac etL'accusé, qui a grandi à Denain avec ses parents adoptifs, a quitté le système scolaire à 15 ans, sans diplôme, et était sans emploi au moment des faits. Selon l'instruction,, notamment pour vols et dégradations volontaires.Les experts le décrivent comme "impulsif", "parfois agressif", "égocentrique" et "vite agacé". Le verdict est attendu mercredi.